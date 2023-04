Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 26 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 26 aprile 2023

ACCADE OGGI

26 APRILE 1992

Polivalente agibile a metà. Dopo anni e miliardi spesi la megastruttura non può ancora ospitare manifestazioni. L’assessore Gennarino Scaccia accusa i funzionari e i tecnici. Manca l’autorizzazione della Prefettura per far svolgere incontri e appuntamentI sportivi. Non solo, ma il piano terra dell’edificio è ancora da completare: occorrono altri settecento milioni.

Centodiecimila pensionati. Ottocento miliardi ai pensionati erogati dall’INPS in Ciociaria. Raddoppiati i trattamenti di vecchiaia. Mezzone: “Tempi ridotti per definire le liquidazioni”. Grazie ad un efficiente sistema telematico per avere la pensione si è passati da 11 mesi a trenta giorni: Frosinone in testa. Prossima l’apertura di uno sportello bancario negli uffici provinciali dell’istituto per agevolare i contatti con l’utente.

RIFIUTI / Sulle discariche i sindaci ancora indecisi. Nessuno vuole ospitarle. Malgrado l’emergenza continuano i no alla creazione dei tre depositi provinciali. Tra pochi giorni di nuovo problemi.

