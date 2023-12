Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 27 dicembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 dicembre 2023

I TITOLI DEL

27 DICEMBRE 1993

ALATRI / Coca, spaccio in famiglia. Sette persone in manette per un “giro” di droga fornito da un cugino americano. Coinvolti insospettabili rappresentanti di commercio. I carabinieri dopo mesi di indagini avrebbero individuato una vera e propria gang formata da undici componenti, di cui quattro sono in forma di identificazione. Sequestrata “merce” per cento milioni.

CASSINO / “C’è troppa illegalità”. Clamorosa denuncia del nuovo presidente del Tribunale sui tanti reati sommersi. Bruno Ferraro lancia l’allarme e sollecita maggior rigore. Il capo degli uffici giudiziari chiederà il potenziamento degli organici. Intanto invita di fatto polizia e carabinieri all’azione. Le parole dell’alto magistrato richiamano le critiche mosse dal senatore Magliocchetti e da Amata, ex consigliere di Atina.

LATINA / Inchiesta in Provincia: le feste rallentano il recapito degli avvisi. Indagato anche D’Onofrio (Psi). Difficoltà per la Mobile per notificare i provvedimenti. L’ex assessore socialista si dichiara sorpreso del suo coinvolgimento e si mette a disposizione del magistrato nominando il difensore di fiducia.

Verdi e Pds accusano: colata di cemento sulle sponde del Cosa. La Regione sta per affidare i lavori sul fiume. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Gianfranco Schietroma, e quello comunale, Gennarino Scaccia, smentiscono: “È falso. Gli interventi sono mirati proprio alla salvaguardia dell’ambiente”..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 27 dicembre 2023.