Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 27 settembre 2023

27 SETTEMBRE 2003

SGURGOLA / Sesso, botte e appalti: imprenditore rinviato a giudizio. L’uomo è accusato di aver picchiato la moglie per costringerla a denunciare per violenza sessuale un dirigente. La vicenda nasce da un contratto non rinnovato.

FROSINONE / Gli. ispettori Asl bocciano il Comune. Norme di sicurezza non applicate: il blitz ieri mattina.

BOVILLE ERNICA / Impiegato picchiato in piazza. Per una licenza edilizia negata

FROSINONE / Cane senza museruola: maxi multa. Sanzione da 430 euro a una ragazza che portava a spasso il suo dobermann. La padrona fermata dia vigili urbani nel centro urbano: “Un’esagerazione, avevo l’animale al guinzaglio”.

SORA / Sede Inail verso la chiusura: allarme. La Cisl protesta: “Non solo questa agenzia deve rimanere aperta, ma ne serve un’altra anche ad Anagni”. Tutti i dipendenti sarebbero trasferiti nell’ufficio del capoluogo.

FIUGGI / Terme, il sindaco: “Privatizzazione rinviata di settimane”. L’annuncio in Consiglio. Si apre un contenzioso con l’Anticoli, società guidata dal banchiere Zeppieri.

CASSINO / Ospedale, ultimatum del sindaco. Dopo il Blitz al De Bosis il sindaco ha incontrato il direttore sanitario. Ora vedrà il manager. Scittarelli: basta con la carenza di medici e le lunghe file per le analisi. Nel vertice con il commissario straordinario si esaminerà anche il problema del nuovo nosocomio dove i lavori vanno troppo a rilento.

FERENTINO / La giunta s’ingegna: acrobazie contabili per ripianare i debiti. Strisce blu, ecco la mappa. L’amministrazione ha in piano di risparmiare sugli interessi dei mutui.

