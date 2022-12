Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 dicembre 2022

Il sondaggio riservato sulle Regionali. Che colloca D’Amato in vantaggio. Ma sui Partiti non c’è storia: dietro FdI c’è il vuoto. La candidata che ha accettato di scendere in campo per M5S non molla la presidenza del Parco in Liguria che le era stata affidata tramite Toti. C’è il problema delle preferenze.