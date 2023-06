Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 28 giugno 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 28 giugno 2023

ACCADE OGGI

28 GIUGNO 1993

CASSINO / A vuoto la caccia al puma. La belva in agguato dopo le sortita di venerdì sera. La battuta dei carabinieri nelle campagne disturbata da centinaia di curiosi. Cancellate tutte le orme lasciate dal felino per controllarne meglio i movimenti. Ieri notte disposti avvistamenti fissi.

Formazione? No, grazie. Sotto accusa le decine di corsi per i giovani disoccupati, per avviarlo a lavori inesistenti. Quarantamila ore di specializzazioni. I sindacati accusato gli industriali che replicano: “Servono nuove figure professionali, non barbieri, elettricisti, meccanici”.

ALATRI / Si dimette l’unico sindaco donna. Lucia Padovani stroncata dalle faide nel grullo Dc. Si prospetta una nuova coalizione tra dissidenti democristiani, missini e le tre liste civiche per evitare il ricorso alle urne.

AUTOTRASPORTO / Uniti contro lo straniero. Il presidente degli industriali lancia per la crisi di un’attività vitale. Troppi piccoli proprietari di camion: occorre associarsi. Augusto Pigliacelli: “La concorrenza d’Oltralpe potrebbe stroncare un settore in cui la Ciociaria primeggia in Italia”. Nel frusinate esistono 1700 imprese di autotrasporto, molte hanno un solo mezzo a disposizione e rischiano di chiudere.

FIUGGI / I tre custodi giudiziari non si presentano, continuano gli scioperi. Ancora blocco degli imbottigliamenti. Durissima nota dei sindacati, che accusano i controllori del complesso idrotermale di creare tensione tra i lavoratori, quando sembrava che tutto fosse risolto con l’uscita di scena di Ciarrapico.

