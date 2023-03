Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 29 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 29 marzo 2023

ACCADE OGGI

29 MARZO 1993

OCCUPAZIONE / L’inferno della “mobilità”. Ancora centinaia i posti di lavoro a rischio nelle fabbriche della Ciociaria. Raffiche di richieste dalle aziende metalmeccaniche. Cassaintegrazione alla Videocolor di Anagni e alla Fiat di Cassino. A Ceprano la situazione più drammatica. Caruso (Cgil): “Se la Provincia non sarà dichiarata zona depressa sarà il disastro”.

FROSINONE / Scandalo Asi: dal giudice i due albergatori indagati per corruzione. L’inchiesta sull’assegnazione delle aree. Accusati di concorso in abuso d’ufficio e falso in atto pubblico, dovranno comparire stamattina dinanzi ai magistrati Colella e Misiti.

AMASENO / Auricola sotto sequestro, i legali di Terenzio: provvedimento eccessivo. I sigilli sul complesso turistico. Questa mattina sarà presentata al magistrato una relazione che ribatte, punto per punto, le accuse di aver costruito senza alcuna autorizzazione. Intanto i carabinieri continuano ad indagare in Comune.

FORMIA / Forte resta in carcere. Il Tribunale della Libertà respinge il ricorso dell’ex sindaco e di Giuseppe Di Nitto. E l’inchiesta “Mani Pulite” entra nella fase più delicata. La procura sta intensificando le indagini sui rapporti intercorsi tra politici e imprenditori. Al vaglio numerosi assegni sospetti.

SORA / Al via i lavori per risanare la rocca. L’intera zona al centro di un megaprogetto turistico. Ambientalisti preoccupati per il destino degli antichi sentieri pedonali. Ma l’assessore ribatte: “Chi porterà i materiali lassù?”

