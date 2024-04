Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 3 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Sisto I. Sesto Papa dopo Pietro, Sisto vive a Roma in un’epoca di semi-tolleranza nei confronti dei cristiani, ai tempi dell’imperatore Traiano prima e di Adriano poi. Alla sua morte, dopo dieci anni di Pontificato, viene seppellito in Vaticano vicino a San Pietro. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 3 APRILE 1994

Una Pasqua fatta in casa. Le vacanze dei ciociari all’insegna dell’austerità per il secondo anno consecutivo. Pochi viaggi all’estero, piangono le agenzie turistiche. Boom del turismo religioso. Bilancio negativo per gli operatori delle località sciistiche: presenze crollate del 70 per cento.

CIOCIARIA / Boom di furti e borseggi ma resta senza nome il 90 per cento dei ladri. Indagine Istat sulla microcriminalità. In Ciociaria messi a segno 3.452 colpi in abitazioni, auto e negozi. Il primato spetta ai topi d’appartamento. Solo 547 i denunciati, con un calo del 25 per cento rispetto all’anno precedente.

Il mistero dell’Arca perduta. Un enigma secolare a Sermoneta. Il capo dei Templari in Italia «Le tavole di Mosè sono nell’Abbazia di Valvisciolo». Ma i monaci replicano: «Un’invenzione, qui non c’è». Rocco Zingaro sulle tracce della leggendaria cassa in legno. Il vescovo di Latina, Domenico Pecile, è lapidario: «E’ una favola, è andato tutto distrutto. E la notizia non ha fondamenta scientifiche».

SEZZE / C’è il racket sui carciofi. L’ortaggio va a ruba sui banchi e sui campi. Una banda estorce soldi agli agricoltori. Colture razziate e devastate per chi non paga il “pizzo”. I Carabinieri hanno ricevuto numerose denunce. Notevoli i danni in un periodo in cui il prodotto è molto richiesto.

