Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 gennaio 2024

Stellantis si prepara a riavviare la produzione a Cassino mentre il governo convoca il tavolo per annunciare il nuovo piano di incentivi. Per i veicoli puliti e il rilancio della produzione nazionale. Stellantis in queste ore ha annunciato ulteriori incentivi per acquistare auto Fiat. Venerdì ci sarà il punto sui risultati del IV Trimestre e del 2023