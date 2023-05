Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 3 maggio 2023

La notte del 1 maggio 2023 verrà ricordata come quella del trionfo ma anche delle lacrime e della sofferenza. Al culmine di un percorso fantastico. Angelozzi disse al suo arrivo: “In 2 anni e mezzo mi piacerebbe tornare in A…”. Con il presidente Maurizio Stirpe sono ben 6 le promozioni ottenute, 3 nella massima serie in 7 anni, 2 in Serie B e 1 in Serie C1. Oltre a 3 partecipazioni ai playoff. Non c’è nulla di episodico