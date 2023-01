Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 4 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 4 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI – 4 GENNAIO 2003

EURO / Prezzi, la stangata ciociara. I dati Eurispes raccolti in quattro supermercati-campione: Record per frutta e verdura. L’Adiconsum: “Da noi gli aumenti hanno superato il 40%”. Da Frosinone: Comune annuncia il blocco parziale del 20 gennaio.

FROSINONE / Aperture domenicali: inciucio e Polo diviso. Cambio di rotta di An e Ottaviani va all’attacco di Marzi.

FROSINONE / Parco più grande in cambio di una licenza, FI accusa. Per un palazzo di 13 piani in via Moro.

PROVINCIA / Urbanistica, è tutto da rifare. Vanificato il lavoro di un anno per redigere gli indirizzi e le regole per le nuove costruzioni in Ciociaria. L’assessore accusa la Regione: “Il trasferimento della delega è stata una beffa”. Raffa: “La legge è stata modificata all’ultimo momento”. è un danno enorme anche per i Comuni che attendevano la svolta”.

TURISMO / Boom di presenze nelle città d’arte. Mille visitatori, solo a Natale, a Montecassino. All’Abbazia di Casamari arrivano in trentamila. Pienone negli alberghi durante le feste, incrementi con punte del 30%. Euforici i titolari di hotel: “Stiamo già preparando il programma delle manifestazioni per la prossima stagione”.

VALCOMINO / La Provincia in campo per salvare lo sci. Nasceranno due società miste. A Forca d’Acero si pensa alla discesa estiva sull’erba per rilanciare la località.