Venerdì i giallazzurri possono centrare ancora una volta gli spareggi. Sarebbe la quinta partecipazione negli ultimi 8 anni. Ben 3 le promozioni (2 in Serie B ed 1 in A) conquistate tramite la post-season. Ma non mancano le delusioni come la finale di 2 anni fa persa contro lo Spezia o l’eliminazione in semifinale nel 2017 per mano del Carpi