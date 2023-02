Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 8 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

8 FEBBRAIO 2003

DELITTO DI ARCE / Il carrozziere fu aiutato, caccia ai tre complici. Le indagini tornano a puntare su personaggi già ascoltati nei mesi scorsi, anche vicini alla famiglia della ragazza. Le microspie e le contraddizioni. Ricostruito l’omicidio di Serena: il “biondino” tornò con loro a legare il corpo della ragazza già morta. Sono due i bigliettini che lo accusano: non solo l’appuntamento col dentista, ma anche un secondo foglietto con l’ora e il posto di un incontro.

PRIMA NOTTE IN CARCERE / “Ho mentito, ma per ingenuità”. Il carroziere arrestato: “Ho dormito tranquillo, sto pagando al posto di un altro”. “MI hanno interrogato per un giorno intero, è normale confondersi. Il bigliettino? Risale a un anno fa, ci avevo scritto un numero di telefono”.

“MMS, ci vuole il consenso”. L’Authority contro gli sms-spazzatura: condannato un gestore che “abusava” del cellulare di un abbonato. Il Garante sulla privacy: nuove regole per i messaggini multimediali.

