Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 8 marzo 2023

A 47 anni l’attaccante frusinate continua a segnare nell’Atletico Veroli. Ha iniziato nella Madonna della Neve, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter ed ha giocato per una decina d’anni in diversi club professionistici compreso quello giallazzurro di cui è sempre stato tifoso. “Spero che venga promosso, la programmazione è l’arma vincente”. Il futuro è ancora in campo ed in panchina