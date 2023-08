Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 9 agosto 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 agosto 2023

ACCADE OGGI

9 AGOSTO 1993

VEROLI / Massacrati a fucilate. Duplice delitto durante la festa del patrono nella contrada Santa Francesca. In preda a raptus un giovane uccide lo zio e la zia. Dopo aver vagato per tutta la notte, l’omicida è stato arrestato ieri mattina a Ceccano. Trentasette anni, affetto da disturbi psichici, si giustifica: “Ho sparato perché mi prendevano in giro”. Le vittime sono due contadini in pensione, Giuseppe Verrelli e Filomena Quattrociocchi, di 65 e 61 anni. Abitavano in località Tor dei Conti. L’assassino voleva suicidarsi con del topicida.

FIUGGI / Scacco alla pantera nera. È finita in gabbia e la gente esultante scende in piazza. Dopo diciassette giorni di terrore la notte scorsa ma caccia grossa ha avuto finalmente successo. Elisa Cerbone, in arte Domino, protagonista della cattura con l’esperto Tony Scarf, racconta le emozionanti fasi del drammatico safari sulle colline fiuggine. Il felino, un esemplare di quattro anni del peso di settanta chili, esposto davanti al Comune di Torre Cajetani: per gli abitanti è finita la grande paura.

Il fuoco non accenna a fermarsi. Emergenza incendi. A Camposoriano, Latina, sono stati distrutti cinque ettari di macchia mediterranea. Brucia a Paliano una fabbrica di fuochi pirotecnici. Ad Anagni in fumo un pagliaio: carbonizzati due cani e diversi conigli.

FONDI / Una strada sulle sponde del Lago Lungo. Denuncia della Lega Ambiente che chiede la sospensione dei lavori..

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 agosto 2023.