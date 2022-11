Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 9 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 9 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

FIAT / Gli operai bloccano la Casilina. Tra un mese 1204 lavoratori andranno in cassa integrazione, dopo un anno rientrerà al lavoro solo la metà. L’ottanta per cento dei dipendenti ha aderito allo sciopero contro i tagli.

FROSINONE / Abusi edilizi eccellenti, tre grane per il Comune. Per il palazzo Dima, incassati, con il condono, appena 171mila euro. Martedì scade l’ordinanza per i ruderi di De Matthaeis.

SORA / Rapina-lampo, funzionario picchiato. Due banditi armati di taglierino hanno portato via tredicimila euro. Ritrovato lo scooter nei pressi del Lungoliri. Terrore, poco prima delle 11, all’interno della filiale del Banco di Napoli.

FROSINONE / Sicurezza, gli studenti in Provincia. L’assessore Merfi: “Verificheremo gli edifici”. Allo studio un nuovo polo scolastico.

SANITÀ / Aborti clandestini, pugni duro del pm. Scandalo della clinica Spallone. I difensori: i soldi dati dalle mamme erano regolari parcelle date a professionisti. Per l’accusa i due medici, di Frosinone e di Cassino, dirottavano pazienti a Villa Gina. Chiesi cinque anni e quattro mesi per Giuseppe Pavia e un anno per la collega Annamaria Panico.

CASSINO / L’Ulivo: “I lavori del nuovo ospedale a passo di lumaca“. Stalteri promise tempi rapidi.

SAN BIAGIO SARACINO / Zampognari truffatori si spacciavano per terremotati: denunciati dalla polizia Sopresi a Civitavecchia dove, per i impietosire i passanti, dicevano di essere rimasti senza casa.

COLDIRETTI / “Troppi arrivisti”. Veleni tra gli imprenditori ciociari.