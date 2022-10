Le Prime Pagine dei giornali di sabato 1 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 ottobre 2022

[ACCADDE OGGI – 2002]

Morto per accompagnare un’amica. La ragazza aveva chiesto un passaggio per raggiungere la figlia di sei mesi a Fiuggi. Disperazione svenimenti nella camera ardente davanti al corpo del centauro.

NAS / Sotto sequestro quindici tonnellate di alimenti avariati Denunciato grossista del capoluogo ciociaro. Riso, pasta, birra e scatolame esposti al sole e con escrementi.

PROVINCIA / Fardelli lascia, entra Antonetti. Ieri pomeriggio, in aula, le dimissioni del consigliere di Cassino.

Maradona: “Tornerò presto a Fiuggi“. L’assessore Beppe Incocciati, amico del ‘Pibe de oro’: “La sua presenza ci ha garantito un grande ritorno d’immagine“. Il campione argentino è ripartito circondato dall’affetto di centinaia di fans.

CASSINO / Commissione d’indagine, fumata nera. Il presidente D’Ambrosio polemico: “È la quinta seduta che va a vuoto“. La maggioranza: senza regolamento l’organo di controllo non può deliberare. Forza Italia ribatte: “La minoranza si attacca alle chiacchiere dei dirigenti, ma non va mai al sodo“.

CASTRO / In rivolta contro la strada killer. Sempre grave il pensionato di Vallecorsa ferito in un incidente. Gli abitanti di via Gaeta insorgono affinché siano imposti limiti di velocità e sia realizzata l’illuminazione.

VEROLI / Proteste per i rubinetti ancora a secco. Il Comune replica: “Colpa della poca pioggia“.