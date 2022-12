Le Prime Pagine dei giornali di sabato 10 dicembre 2022

Un Poltronificio? Non solo è quello il problema degli Egato. Ma i poteri che toglieranno ai Comuni: cioè a chi sta in prima linea sulla raccolta e può verificare che venga fatta bene. Ed intervenire. A dirlo è Riccardo Del Brocco: assessore all’Ambiente di Ceccano, con esperienza in Saf e Apef. “Ma non è oggi che si fa la battaglia. È talmente giusta che dovevamo farla già ieri”