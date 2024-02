Le Prime Pagine dei giornali di sabato 10 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 10 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Scolastica Vergine. Sorella gemella di San Benedetto, fu la prima monaca benedettina, umilmente devota al fratello e fedele alla sua Regola. Dopo aver condotto una vita di preghiera, di povertà, di carità e obbedienza, ottenne dal Signore un miracolo che solo l’amore più grande verso Dio poté meritarle. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 10 FEBBRAIO 1994

CASSINO / Veleni a palazzo di giustizia. Dura protesta degli avvocati contro il presidente del Tribunale Bruno Ferraro. Dopo una lettera di rimproveri del magistrato ai legali. Il giudice li accusa di essere disordinati e confusionari, per questo l’Ordine forense ha proclamato due giorni di sciopero.

Albergatori e Astif uniti per rilanciare Fiuggi con un grande progetto. Assemblea degli operatori economici. Presente il presidente dell’Unione industriale

Pigliacelli, il responsabile dell’Assoalberghi, Filippo Catalano, ha elencato le iniziative in cantiere a livello promozionale e in termini di manifestazioni.

ISOLA LIRI / Bloccati i lavori del tunnel, già spesi venti miliardi. Sono finiti i soldi, l’impresa va via ma la condotta non è finita. L’opera consiste in un canale sotterraneo che deve assorbire acqua dal fiume Liri in caso di piene per evitare inondazioni.

FONDI / “Droga party” in centro. Irruzione dei carabinieri in un palazzo. Una giovane aveva la siringa nella mano. Due arrestati: fornivano ai clienti l’occorrente per il buco. Accusati di spaccio e agevolazione all’uso di stupefacenti. Lo stabile letamaio sarà bonificato.

FORMIA / Insegne, gli aumenti non ci saranno. Il Comune rassicura i negozianti: tariffe invariate.

