Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

11 FEBBRAIO 1993

Appalti “riservati” Imprenditori ciociari preoccupati. “Condizioni capestro ci stanno escludendo dai concorsi”. Alati: “MI hanno detto: ‘questa gara non la vincerai certo tu'”. Aspramente criticati i requisiti che Usl e Comuni della Ciociaria pretendono dalle ditte per essere ammesse agli appalti. C’è chi sospetta che le gare vengano gestite in modo da favorire le grandi imprese con cui è facile fare “buoni affari”.

RIFIUTI / Trovate le discariche. La Provincia ha individuato dodici siti tra i quali scegliere i quattro depositi dei rifiuti. Il Consiglio lunedì voterà è poi informerà la Regione. Le località che sicuramente potrebbero essere scelte si trovano nei Comuni di M.S.G. Campano, Cervaro, Cassino.

FORMIA / Un Consiglio “fantasma”. Tra dimissioni annunciate ed effettive il clima politico rimane sempre infuocato. Forfait degli andreottiani: salta la riunione della Dc. In casa democristiana c’è il caos più totale e i vertici del Partito non intervengono. Ieri si è dissociato un altro consigliere.

ALATRI / Commissione “mafiosa”? È scontro. Esposto in pretura contro il consigliere Lucia Lisi. Intanto è stato chiesto il rinvio a giudizio per il crack miliardario del Comune per tre ex assessori ed il segretario generale.

CALCIO / Il Frosinone miliardario. I giallazzurri ciociari aspirano a diventare grandi e moltiplicano il loro capitale sociale. In arrivo due imprenditori romani con la valigia piena di soldi. Entrerà il costruttore Giovanni Ruberto e, probabilmente, una finanziaria. Porteranno il capitale da 20 a mille milioni. Coniglio: “Calma, la trattativa è ancora in corso”. Ma intanto un ristorante del capoluogo non vuol fare più credito ai canarini.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 febbraio 2023.