Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 marzo 2023

ACCADDE OGGI

I TITOLI DEL 11 MARZO 1993

FROSINONE / L’interporto. delle polemiche Società mista ancora bloccata sulla scelta del presidente e sulla divisione delle quote. Intanto l’Unione industriale convoca un vertice operativo. Il sindaco di Ferentino, Gargani, alla Provincia: “Se si vuole far decollare l’iniziativa bisogna ridiscutere tutto”. Replica di Coratti: “Siamo aperti al confronto ma la nomina di Zeppieri non si tocca”.

RIFIUTI / Delle Fratte furioso. L’assessore regionale non riesce a scegliere le discariche in Ciociaria per le troppe proteste. Oggi vertice a Roma con il commissario di Governo. Il responsabile dell’Ambiente proporrà la nomina di un esperto che localizzi gli impianti di smaltimento nel Frusinate.

SORA / “L’ex Bassetti la gestiamo da sole”. Proposto il varo di una cooperativa per salvare la fabbrica. Dopo tre mesi di “occupazione” dello stabilimento da parte delle 68 dipendenti tra sindacati e proprietà spunta un’intesa.

LATINA / “Due giunte a giudizio”. Il sostituto procuratore Fausto De Santis ha chiuso l’inchiesta sulla cooperativa edilizia Silvia Seconda. Diciannove le richieste al Gip. Stralciata la posizione di Redi. Tra gli imputati figurano nomi di politici mai comparsi nella prima fase dell’inchiesta. Per l’ex sindaco il Senato aveva negato l’autorizzazione a procedere. Sei le richieste di archiviazione.

FORMIA / È guerra tra funzionari e politici. La situazione in Comune diventa incandescente. Sabato mattina i capi ripartizione incontreranno il prefetto Caltabiano per lamentarsi del “disagio” nel quale lavorano.

