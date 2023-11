Le Prime Pagine dei giornali di sabato 11 novembre 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 novembre 2023

I TITOLI DEL

11 NOVEMBRE 1993

Condono edilizio al via: parte la sanatoria per i primi novanta casi. Ancora bloccati gli abusi delle zone agricole. Un pool di tecnici comunali si occuperà delle 4600 domande accatastate da anni negli uffici. Stasera in Consiglio la delibera che può evitare la demolizione di molte case vicine al cimitero.

Quella trappola mortale. Dopo l’ennesima tragedia, sotto accusa la “Monti Lepini” stretta nella morsa del traffico. È polemica sui controlli tra polstrada e vigili urbani. Sulla statale, senza luce ne marciapiedi, le auto sfrecciano senza rispettare i semafori: in media due incidenti al giorno. Ricostruita la dinamica della disgrazia dell’altra sera a Brunella dove un bus del Cotral ha schiacciato Rita Minotti.

AMASENO / Sospeso il giudizio sull’uxoricida. Il Gip deciderà tra sei mesi su Giuliano La Valle. Uccise la moglie con una coltellata al cuore. Una perizia psichiatrica lo ha dichiaro incapace di intendere e volere.

TERRACINA / Due anni a Zappone. Dopo due ore di Camera di consiglio i giudici condannano l’ex sindaco Dc. Non c’è stata corruzione, solo turbativa d’asta e abuso. Stessa pena a che agli imprenditori Di Cesare e Maragoni. Assolto solo l’ex ingegnere capo Di Mauro. La sentenza in serata.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 11 novembre 2023.