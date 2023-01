Le Prime Pagine dei giornali di sabato 14 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 14 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

14 GENNAIO 1993

CASSINO / Cade dal tetto e muore Incidente all’Aeromeccanica, si schianta un diciannovenne. L’operaio doveva montare un grosso vetro, ma è scivolato ed è precipitato nel vuoto. Il ragazzo lavorava per una ditta esterna. Sindacati sul piede di guerra: “Non vengono rispettate le norme di sicurezza”.

“Ma quale tangente, quei soldi erano un vecchio credito”. Interrogato in carcere il sindaco di Trevi nel Lazio accusato di aver intascato una “mazzetta” da un commerciante. Ha spiegato di aver venduto una licenza commerciale a due soci, i quali, anziché pagarla, accettarono di versare il 2% dei loro utili. Continuano intanto le indagini della polizia per far luce ad altri eventuali casi di taglieggiamento. I commercianti ribadiscono di non aver mai subito soprusi.

FIUGGI / Respinta la richiesta di revocare Ciarrapico da custode giudiziario Emessa un’ordinanza del giudice Metta. Nel dispositivo del magistrato della Corte d’Appello non mancano severe critiche all’atteggiamento del Comune, ritenuto ingiusto e persecutorio verso l’amministratore dell’Ente termale.

FONDI / Mof, una boccata d’ossigeno. Fino al 31 aprile i corrieri di ortofrutta possono continuare a lavorare a Roma. Le nuove normative rischiano di estinguere la categoria. In questi quattro mesi si dovrà comunque giungere ad inquadrare l’attività svolta. Prevista una riunione con il sindaco.

ALATRI / Tempi lunghi per la nuova giunta Dc ancora divisa, difficoltà anche a sinistra. Ancora incertezza su chi dovrà ricoprire la carica di primo cittadino. Polemica tra Verdi e Psdi sul palco dei Monti Ernici.

Le stazioni sciistiche lanciano l’Sos alla Regione. Senza la neve artificiale si chiuderà tutto. Enzo Sorrentino, albergatore e maestro di sci, guida la protesta: “Sono cinque anni che non nevica a sufficienza, o troviamo una soluzione o l’anno prossimo non inizieremo la stagione”.