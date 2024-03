Le Prime Pagine dei giornali di sabato 16 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 16 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Ilario e Tiziano. Antichi documenti attestano il martirio del vescovo Ilario e del diacono Taziano il 16 marzo 284. Le reliquie, prima custodite ad Aquileia, vengono trasferite a Grado per timore dei Longobardi. A loro viene dedicata una chiesa, poi ampliata in cattedrale, nella città di Gorizia di cui sono Patroni. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 16 MARZO 1994

Ispezione al Conservatorio. Dopo un altro esposto al ministero di cinquantacinque docenti contro il direttore. Nel mirino l’incisione di un disco con soldi regionali. Consegnato martedì alla segreteria del ministro un dossier con undici allegati sui comportamenti del capo dell’istituto.

Caccia agli spacciatori dopo il sequestro di 66 chili di hashish. Arrestate e già interrogate quattro persone. La scoperta dell’ingente quantitativo di droga da parte della Guardia di Finanza in un deposito di Roccasecca ripropone i sospetti di una radicata presenza della criminalità organizzata in Ciociaria.

CASSINO / Sprechi alla Usl, il manager: bugie. Il Codacons accusa: costosi macchinari inutilizzati. Camper attrezzato ad ambulatorio mobile fermo da tre anni, stampante tipografica da 80 milioni mai usata. La replica.

VALLECORSA / Tangenti, medico in manette. In carcere anche un operaio che fungeva da intermediario, arrestato con i soldi in tasca. Vittima un negoziante: ha fatto da esca d’accordo con la polizia. Da un paio di mesi gli investigatori della squadra mobile preparavano la trappola con appostamenti ed intercettazioni.

