Le Prime Pagine dei giornali di sabato 17 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 17 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – I titoli del 17 dicembre 1991]

AQUINO / Un solo colpo di pistola alla testa. Il gravissimo fatto di sangue è avvenuto ieri sera in un bar, ragazza in fin di vita. A sparare e stato, per cause ancora da accertare, l’ex convivente (pregiudicato). Il feritore, che era con un amico, si è dato alla fuga a piedi. Vasta battuta.

FROSINONE / Quadripartito “diviso” sulla provincia. Dc, “danza” di candidati.

COMUNE / A giudizio l’ex direttivo Asi. Richiesta del P. M. al termine di una istruttoria durata circa dieci anni. Per gli imputati udienza preliminare fissato il 15 aprile 1992.

CALCIO / Il Sora campione “a metà”. Dopo il pari nel derbyssimo contro la policassino ai bianconeri il titolo d’inverno. Gara corretta, gli uomini di Di Pucchio recriminano sulle occasioni sciupate. Ma gli azzurri protestano: “Praticamente abbiamo giocato in trasferta”