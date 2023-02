Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

18 FEBBRAIO 1993

*

Folli spese per le medicine. Lo scorso anno, in Ciociaria, sono stati pagati 151 miliardi di assistenza farmaceutica. Il dottor Perelli denuncia: “Controlli quasi insistenti”. Dopo l’esposto del manager dell’Usl di Atina sull’eccessivo consumo di ossigeno, molte perplessità sul quadro provinciale. Nella Fr/8 (21 mila utenti) si spendono 8 miliardi l’anno, come nella Usl di Alatri, che però conta 42 mila assistiti.

FORMIA / Si indaga sui patrimoni. Nuovo blitz delle Fiamme gialle negli uffici comunali. Acquisita la documentazione retributiva di alcuni funzionari e amministratori. Sul piano politico la situazione è incandescente. Documento della federazione Pds: “Chi ha sbagliato vada a casa”.

“Stop agli infortuni, un piano di sicurezza per tutti i cantieri”. Iniziativa dell’ispettorato del Lavoro. Seicento diffide alle imprese edili per il mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e 30 milioni di multa. Il dottor Cela: “Rafforzeremo l’azione di prevenzione primaria nelle aziende”.

Inquinamento, cinque città a rischio. Sfiorato il livello di “attenzione” a Ceccano e nel capoluogo. Il controllo dell’aria, dal primo febbraio, è iniziato anche a Ferentino, Anagni e Patrica. I dati elaborati da una centralina.

*

