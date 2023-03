Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 18 marzo 2023

ACCADE OGGI

18 MARZO 1993

Denuncia dei Verdi su scarichi fognaria abusivi. L’assessore fa sei nomi ma i ribelli Dc insorgono: “È gli altri?” Abusi edilizi dei consiglieri comunali. Ruggiero cita i casi, tutti democristiani, di Magliocchetti, Proietti, Campioni, Marsinano, Mastronardi e del sindaco Lunghi. Il responsabile dell’Urbanistica: “È tutto ciò che risulta agli atti”.

CECCANO / Un depuratore a metà. Inquinamento del Sacco: l’Asi protesta per la mancata costruzione del collettore. Decine di aziende scaricano direttamente nel fiume. Il presidente Evangelisti: “La Regione ci ha fatto perdere del tempo prezioso”.

PONTECORVO / Tabacco, la crisi dei mille. Più della metà dei coltivatori rischiano di essere tagliati fuori dal mercato. La Cee impone le quote: perdite per quattro miliardi. Più di mille aziende non hanno presentato la richiesta. L’Unione agricoltori: “Occorre un’altra proroga per recuperarle tutte”.

