Le Prime Pagine dei giornali di sabato 18 novembre 2023

18 NOVEMBRE 1993

FROSINONE / Il Comune si fa in due. In attesa della casa unica gli uffici saranno accorpati nell’ex sede dei vigili e nell’ex Mtc. Si risparmieranno trecentocinquanta milioni ogni anno. Si traslocherà dai palazzo di piazza Sei dicembre e S.Tommaso. Arrivano gli orologi marcatempo per il personale.

CIOCIARIA / La rivolta degli studenti. Dal capoluogo a Pontecorvo ad Anagni proteste e scioperi contro disfunzioni e freddo. Vertice con il sindaco e due assessori al liceo Turriziani. La situazione più grave al “Classico” di Frosinone, dove i cinquecento allievi hanno disertato le aule per tre giorni.

LATINA / Verso il terzo traguardo. Dopo il “Progetto Latina” e la “società di reimpiego e reindustrializzazione”, prosegue la lotta sindacale. Ora si punta al riconoscimento dell’area a “declino industriale”. Se non sarà raggiunto anche questo obiettivo, dicono i sindacalisti, si rischia di vanificare quanto già fatto.

Accordo Simmenthal: Aprilia perde il tonno ma diventa unico “polo carne” nazionale.

FIUGGI / Tentò di ricattare la madre di Conocchiella: condannata. La donna ha patteggiato la pena. Un anno e otto mesi alla pedicure che nel maggio scorso chiese 400milioni alla mamma del dentista rapito in Calabria. La donna chiamò in causa come complice il capo dei vigili.

