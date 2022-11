Le Prime Pagine dei giornali di sabato 19 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 19 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 1992]

FROSINONE / Tuffi: “Ora occorrono le elezioni anticipate”. Paliotta quasi d’accordo. Scandalo tangenti, effetti sul Comune. Dc spaccata, Picano e Diana contrari: “La giunta Lunghi non è coinvolta nell’inchiesta. La governabilità è la prima esigenza”. Il leader del Psi: “MI pare impossibile non affrontare il problema”.

“Anche io ero scettico, poi ho visto tre Ufo nel cielo di Anagni”. Il geometra Pacetti di Piglio oggi a Raiuno.

Un esercito contro gli abusi. Gli attivisti del Codacons in campo nella protezione civile e nella tutela dell’ambiente. Mille cinquecento volontari per difendere i cittadini. Interventi antincendio. Boschi ripuliti. Blitz negli ospedali. Controllo prezzi ed un censimenti degli scarichi abusivi.

CASSINO / Violenze sulle figlie, padre a giudizio. Sarà processato il 22 aprile. L’uomo ha negato sostenendo che una delle due ragazze, l’altra è handicappata, si è inventata tutto per fargli un dispetto.

ALATRI / Stroncata dall’eroina. Aspirante infermiera di venticinque anni trovata morta dopo un’iniezione di droga. È la settima vittima dall’inizio dell’anno in Ciociaria. È stata rinvenuta ieri mattina dal padre dipendente dell’Amministrazione provinciale. Inutile la corsa all’ospedale dove i medici hanno solo potuto constatare il decesso.

CALCIO / Niente regali, siamo il Sora. In Calabria in ciociari troveranno l’ennesima situazione ambientale difficile. E Fiorini se la ride. “Le finanze sono floride, non accadrà mai come a Catanzaro”. “Donarela squadra al sindaco, come ha fatto il presidente calabrese? Non se ne parla”. Con gli amministratori comunali ciociari c’è un feeling positivo. Di Pucchio premiato col Guerin d’oro.