Le Prime Pagine dei giornali di sabato 20 maggio 2023

ACCADE OGGI

20 MAGGIO 2003

CASSINO / Forza Italia: vietato parlare con l’Ulivo. Dal capogruppo azzurro paletti a Scittarelli: “Non si tratta con chi ricorre ai giudici”. E An boicotta il Consiglio. Il sindaco aveva chiesto più collaborazione con i partiti d’opposizione.

CASSINO-FORMIA / Fra un mese al mare con la superstrada. La nuova arteria dimezzerà i tempi per raggiungere in auto la costa pontina. L’assessore Aracri: finalmente si inaugura. Il direttore regionale delle infrastrutture: apertura prevista per il 23 giugno. I lavori, iniziati trentuno anni fa, hanno subito numerose interruzioni.

FERENTINO / Arriva Bobo Craxi. Il figlio dell’ex premier Bettino arriva in città per sostenere la Cdl.

SORA / Sacchetto galeotto, maxi multa. La spazzatura finisce fuori dal cassonetto, dovrà pagare duecento euro.

“Montecarlo? Preferisco Fiuggi”. Ieri giornata di golf per “El pibe de oro” che ha lasciato l’hotel Palazzo della Fonte per evitare curiosi. Diego Maradona ha rinunciato all’invito per restare in città.

