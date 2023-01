Le Prime Pagine dei giornali di sabato 21 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 21 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 21 gennaio 2023. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI

21 GENNAIO 1993

ALATRI / Il geometra arrestato si difende: “Non ho mai eseguito la perizia”. Le case agli sfrattati. Accusato di falso e di abuso, ha spiegato di aver scritto una semplice relazione in base a piantine in suo possesso. Il Pds e la Dc subito d’accordo a dichiarare Tagliaferri ineleggibile. Reazioni alla dura nota del prefetto. Mentre l’ex sindaco, condannato per brogli elettorali, annuncia che non lascerà lo scranno “avuto da popolo”, si intensificano i contatti per decidere. Il consigliere anziano minaccia di dimettersi.

VEROLI / Pesanti avvertimenti ai consiglieri Dc. Tentativi di boicottare la nuova maggioranza. Danilo Campanari (Pds): “Una serie di minacce ai colleghi democristiani che vogliono collaborare con noi e con il Psi”.

CASSINO / “Lasciateci le palestre”. Il Comune concede l’uso alle associazioni sportive e culturali, scuole in rivolta. Una preside dice: “MI rivolgerò all’autorità giudiziaria”. Cori di protesta dalla maggior parte dei dirigenti degli istituti. Alcuni ginansi non hanno ancora il certificato di agibilità.

CALCIO / Il disgelo di Latina. Dopo i timori della vigilia gli azzurri hanno apprezzato la risposta del pubblico: buon afflusso per Italia-Romania (1-0). La città si sveglia extremis e festeggia l’under-21. Gli apprezzamenti di Mazzola, Maldini, Favalki e Carnevale. Entusiasti Serratore e Pierro. Anche una visita in ospedale per Franchini, colpito a un occhio: “Spero di essere più fortunato in futuro”.