Le Prime Pagine dei giornali di sabato 22 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 luglio 2023

ACCADE OGGI

22 LUGLIO 1993

FORMIA / Il dossier delle nefandezze. In un volume gli scempi effettuati sul litorale tra Gianola e Santojanni. Operatori turistici e ambientalistici contro il degrado. Frattanto si spera che le analisi sullo stato del mare possano annullare in parte di divieti. I servizi? Non li ha visti.

FROSINONE / Gas, la resa dei conti. Scontro in giunta sul contenzioso miliardario tra Comune e società del metano. Petricca: “Subito l’accordo con Italcogim o è crisi”. L’assessore all’Urbanistica, Ruggiero: “Bisogna prima quantificare i danni subiti dagli utenti, poi andare a confronto”.

CECCANO / Scontro Usl-Comune sull’ospedale. Manca la concessione edilizia per avviare i lavori. Il cantiere per i lavori del “S. Maria della Pietà” fermo per una diatriba politica. A rischio i miliardi già stanziati.

FROSINONE / Nuovo carcere nel caos: troppi detenuti e pochi agenti. Manca anche la convenzione con la Usl. Preoccupata relazione del direttore Lupo al presidente della Commissione generale sulla criminalità. Lavorano soltanto settanta reclusi (su 318) e spesso il reinserimento nella società è un’utopia.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 luglio 2023.