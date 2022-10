Le Prime Pagine dei giornali di sabato 22 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 ottobre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 22 ottobre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

CRISI RIFIUTI / Verzaschi: ecco le future discariche. Il sito di Sora sarà utilizzato per altri venti giorni. Domani ricomincerà la raccolta dell’immondizia nei Comuni. A Roccasecca e Giuliano di Roma l’immondizia della Ciociaria. “Non è vero che Frosinone ha pagato il prezzo più alto per quest’emergenza“.

CASSINATE / Furti in villa, scacco alla banda hi-tech. Avevano un dispositivo a infrarossi che mandava in tilt gli allarmi. Arrestati quattro giovani albanesi: li ha traditi un incidente sull’A1.

FROSINONE / Comune distratto: i cittadini hanno pagato il gas il 30% in più. L’assessore: “Colpa dei funzionari“.

FROSINONE / Rissa alla festa della sinistra giovanile. Dopo sette anni assolti i tre imputati. L’aggressione fu opera di un gruppo di naziskin.

FROSINONE / “Il parcheggio non viene usato? Allora trasformiamolo in parco giochi“. Il sindaco: “Quello spazio è destinato, esclusivamente, alla sosta delle auto“.

TREVI NEL LAZIO / Si indaga sull’acquedotto nel Simbrivio. Dopo l’emergenza idrica estiva era partita l’opera per prelevare 360 litri di acqua in più al secondo. Finiscono in Procura i lavori per collegare la sorgente del Pertuso con il Ceraso. L’ex sindaco D’Ottavi: “In questo modo il fiume Aniene scomparirà“. Il Commissario replica: “Tutto in regola“.