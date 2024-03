Le Prime Pagine dei giornali di sabato 23 marzo 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 23 marzo 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Lea. Di questa nobile romana parla S. Girolamo. Giovane vedova, invece di convolare a nozze con un personaggio in vista sceglie di entrare in una comunità cristiana sull’Aventino. Lascia le “vesti delicate” per il “ruvido sacco” e diventa “maestra di perfezione” di molte ragazze. Muore nel 384. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 23 MARZO 1994

FROSINONE / E ora la sosta si paga. Il Comune vara il piano parchimetri, all’inizio saranno 250: i primi in corso della Repubblica. In cinque zone, mille lire per ogni ora di parcheggio. I commercianti della via nova minacciano il blocco della circolazione se verranno lasciati tratti con disco orario: questo viene giudicato come un ingiusto favoritismo per i negozianti.

Altri documenti sequestrati a casa del medico arrestato per avere chiesto tangenti. Sviluppi nell’inchiesta sulle invalidità facili. Gli agenti della Squadra mobile hanno portato via materiale che, secondo gli investigatori, inchioderebbe il dottore. Ieri mattina intanto, il Gip gli ha negato la libertà.

«Così ho parlato con Cristo». Un pensionato di Isola Liri, Albino Reale, racconta la sua esperienza: «Sono solo un servo di Dio». La prima intervista dell’operaio che da otto anni ha le stimmate. Da una settimana le sue statue della Madonna e di Cristo piangono sangue. Sarebbero un drammatico vaticinio: «Sarà una primavera sanguinosa». La sua casa è meta di continui pellegrinaggi.

GAETA / Oasi Blu, il futuro è nero. Per un cavillo burocratico rischia di sparire la riserva marina gestita dal Wwf. Il Comune vuole l’area, poi l’abbandona al suo destino. Appello degli ambientalisti a Regione e Ministero. «Si alla fusione col Parco di Monte Orlando, no alla distruzione».

Dieci ore sotto torchio l’ingegnere capo del comune di Cassino. L’inchiesta sugli appalti. Il responsabile dell’ufficio tecnico, indagato per abuso con altre nove persone, davanti al giudice avrebbe respinto tutte le accuse.

