Le Prime Pagine dei giornali di sabato 24 febbraio 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 24 febbraio 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Evezio e Pietro, martiri. Cristiano illustre di Nicomedia, straccia pubblicamente l’Editto in cui Diocleziano ordina la distruzione delle chiese e dei libri cristiani. Arrestato e torturato, viene arso vivo nel 303 insieme a migliaia di martiri cristiani. Tra questi si ricorda anche Pietro, membro del palazzo imperiale. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 24 FEBBRAIO 1994

CIOCIARIA / Strade, brutte e mortali. In aumento le vittime per incidenti automobilistici sulle arterie provinciali: più quindici. Sotto accusa l’asfalto ridotto in condizioni disastrose. Secondo l’Istat i tratti più a rischio sono la Casilina e l’autostrada. Trenta le patenti ritirate ai piloti “imprudenti”.

Otto comuni del Sorano si uniranno in società per gestire tutti i servizi. Stimolante iniziativa per ridurre le spese. Sora ed Isola Liri già hanno inserito nel bilancio di quest’anno fondi mentre gli altri dovranno farlo in questi giomi. Si partirà entro la fine dell’anno con la raccolta dei rifiuti ed il servizio idrico.

SORA / Edifici scolastici fatiscenti: due miliardi per ristrutturarli. Del problema se ne parlerà lunedì prossimo in Consiglio comunale. In discussione anche il bilancio di previsione del ‘94.

FONDI / Un sindaco sotto tiro. Feroci polemiche contro Arcangelo Rotunno dopo la decisione di demolire gli abusi. «Strumentali» gli esposti e le dimissioni di un assessore. Il primo cittadino ha già manifestato la volontà di dimettersi.

FORMIA / Per il parco di Gianola progetti e parole contro vandali e abusi. Un convegno sul futuro dell’area. Stanziati due miliardi per la valorizzazione della zona verde. Timori per l’incuria che colpisce piante e monumenti, per la cementizzazione e per la sistematica distruzione dovuta agli incendi.

