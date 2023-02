Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

25 FEBBRAIO 1993

*

DISCARICHE / Cresce la rivolta ed i Comuni ricorrono al Tar. Proteste a Cassino ed a Monte San Giovanni Campano. Il sindaco Antonio Ferraro: “La Provincia ci ha voluto punire localizzando siti tutti nel sud ciociaro”. Contestata la scelta delle aree, alcune addirittura protette dalla legge Galasso.

FROSINONE / “Ecco i soldi, ma sbrigatevi”. L’Anas invita il Comune a presentare subito i progetti per i sottopassaggi sulla Monti Lepini. D’Alessandris: “Adesso la situazione è a rischio”. Pronti i finanziamenti, se arrivano le richieste documentate entro tre mesi, in due anni le opere saranno ultimate e potranno fronteggiare l’emergenza traffico sulla statale ormai superaffollata.

FORMIA / Fuoco incrociato sulla nuova giunta bicolore. Anche il Msi ritiene illegittima la riunione del Consiglio comunale. L’esecutivo, capeggiato dal democristiano Maurizio Costa, potrebbe avere le ore contate. In discussione la procedura adottata per le elezioni, alle quali hanno partecipato i consiglieri dimissionari.

CASAMARI / Ora et labora, la semplice regola dei cistercensi. Una giornata con i frati dell’Abbazia di Casamari , vicino Veroli. Sveglia alle cinque, preghiere, canti, lavoro, pasti consumati in 15 minuti. “Per rimanere in clausura non basta la fede, ci vuole anche la vocazione”. La realtà dei “postulanti”. Alle 21 a letto.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 febbraio 2023.