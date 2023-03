Le Prime Pagine dei giornali di sabato 25 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 25 marzo 2023

ACCADE OGGI

25 MARZO 1993

TRASPORTI / Acotral, scontro sui debiti. Il Consorzio trasporti accusa la Provincia che rifiuta di pagare quattordici miliardi. Minacciato il ricorso ai giudici della Corte dei Conti. Il segretario generale Cioffi: “Non temiamo le minacce, ricorrano pure, se ne vedranno delle belle sull’allegra gestione”.

Dissesto finanziario in cinque Comuni: arrivano i “liquidatori”. Scalfaro ha nominato sette commissari. Tre superesperti ad Alatri per ripianare debiti fuori bilancio per oltre venti miliardi di lire. Gli altri quattro ad Acquafondata, Vallecorsa, Amaseno e Vallemaio. Tre mesi per i piani di risanamento.

SORA / I redditi dei veleni. Volantini anonimi sulle dichiarazioni da poveri presentate da molti amministratori. Il sindaco: “Denuncerò l’autore delle diffamazioni”. Gli uffici compilano un elenco di presunti evasori della tassa rifiuti. Gli interessati: “Non è vero”. Solo Salvati ammette.

RIFIUTI / Discariche, la Regione ha scelto due siti entrambi nel Cassinate. Si tratta di “Panaccioni” e “Sardara”. L’assessore Antonio Delle Fratte resta ora in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Provincia per il centro e il nord della Ciociaria dove andranno altri due impianti di smaltimento.

LATINA / Caso Rizzo, Imputato anche Romagnoli. Per la delibera falsificata il magistrato ha formulato le sue richieste al Gip. Sindaco, segretario e Defend: chiesto il rinvio a giudizio. Il giudice, espletate le formalità di cancelleria, dovrà fissare la data dell’udienza preliminare. Proseguono le altre inchieste.

