Le Prime Pagine dei giornali di sabato 26 agosto 2023

I TITOLI DEL

26 AGOSTO 1993

A terra le quattro ruote. La Ciociaria supera le 500.000 autovetture immatricolate nel momento più nero della crisi. Crolla il mercato delle auto, si salva solamente l’usato. Vendite a picco anche del cinquanta percento. Resistono solo le giapponesi. Per i concessionari la ripresa appare lontana.

Scuole, lo sfascio continua. Comuni in affanni a Pontecorvo, Cassino, Anagni e Ferentino per risistemare le aule. Molti edifici non hanno le misure di sicurezza previste. Gli amministratori si giustificano: “Ci siamo insediati da appena due mesi ma adesso stiamo correndo ai ripari”.

FORMIA / Riparte l’attività politica: sotto il sole di agosto, si cerca il nuovo sindaco. I Partiti alla caccia del candidato. Circolano già i nomi per le coalizioni che i stanno formando. Si profila una lotta “fratricida” tra fuoriusciti da formazioni “storiche” che danno vita a liste civiche. Ancora non definite le alleanze.

ALATRI / Crisi, oggi è il giorno della verità. Se non si eleggerà la giunta si tornerà alle urne. Questa mattina il consiglio si dovrà esprimere sull’accordo siglato tra democristiani, socialdemocratici, socialisti e civici.

PIEDIMONTE / Sale sul tetto e minaccia il suicidio. Protagonista un padre disoccupato senza casa. Dopo aver allarmato, carabinieri vigili del fuoco ed esercito, è sceso ma è stato ricoverato in un ospedale.

Le prime pagine dei quotidiani pubblicati nelle edicole del Lazio sabato 26 agosto 2023.