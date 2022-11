Le Prime Pagine dei giornali di sabato 26 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 novembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 26 novembre 2022. Leggere per sapere e capire.

[ACCADDE OGGI – 2002]

FROSINONE / Arresto eccellente alla Usl. In carcere il coordinatore amministrativo insieme al presidente della “Labor 85”. Sotto inchiesta l’appalto per l’assistenza ai portatori di handicap. Venti agenti di polizia e fiamme gialle hanno setacciato ieri mattina gli uffici e interrogato decine di impiegati.

FORMIA / Il sospetto ora è certezza: finiscono in mare gli scarichi delle fogne. Blitz delle guardie provinciali. Eseguiti prelievi per esami chimici e batteriologici. Sequestrato un tombino a largo Paone. Il rapporto sarà già oggi in Procura. Si ipotizzano responsabilità del Consorzio degli Aurunci.

PROVINCIA / Quelle piste dimenticate. Vertice ieri in Provincia per il rilancio della stazione sciistica di Campocatino. Enzo Sorrentino: “Mancano tutti i servizi essenziali“. L’assessore provinciale al turismo, Martelluzzi: “La verità è che nessuno ha mai affrontato seriamente il problema“.

CEPRANO / Medico a giudizio: non avrebbe soccorso una bimba durante una festa in ospedale. Ad Ortopedia. Sott’accusa il dottore che stava brindando l’addio al celibato. Denuncia firmata dalla madre della piccola infortunata.

GAETA / Dove sono i vigili urbani? L’organico è carente, ma in strada è difficile incontrare quei pochi in servizio. Il comandante: “Manca la commissione di disciplina“. Bloccati i concorsi per le assunzioni. Il Comune promette provvedimenti e il sindacato ribatte: “Non siamo assenteisti“. E intanto nelle vie, sopratutto in estate, risulta difficile gestire il traffico. Con le conseguenze che sono gli occhi di tutti.