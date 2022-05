La Direzione Pd dà il via llibera alle Primarie con il M5S in Sicilia. Nel Lazio si aspettano le Comunali. Oggi Conte a Frosinone non ha toccato l’argomento. Il dibattito sulla Legge Elettorale Regionale. Il papà dell’attuale testo, Abbruzzese: “Improbabile che venga modificato. È il testo migliore”