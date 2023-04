Le Prime Pagine dei giornali di sabato 29 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 29 aprile 2023

ACCADE OGGI

29 APRILE 1993

PROVINCIA / Il dopo Coratti comincia con la riedizione di una giunta di sinistra. Presto il via alle consultazioni. Coro di consensi per la decisione del presidente di dimettersi subito dopo aver saputo di essere stato rinviato a giudizio per una vecchia storia di abusi edilizi a Monte San Giovanni Campano.

Il deposito dei “veleni”. Continua il braccio di ferro tra Cotral e Comune per l’accesso alla nuova rimessa dei bus. Sempre più lontano lo sgombero di piazzale Kambo. L’assessore Chiappini insiste: “La strada d’ingresso al deposito c’è ed è sufficiente. La verità è che sono gli autisti a non voler lasciare il piazzale della Stazione dove ci sono bar ed intrattenimenti”.

FROSINONE / Questione morale, Consiglio spaccato. Al Comune gli inquisiti insistono nel non mettersi da parte. L’ex sindaco Valle: “Comunque non mi ricandideró”. L’ex assessore Ferrara: “Ognuno si regoli con la sua coscienza”.

SORA / Superstrada ferma, l’economia vacilla. Sfogo dei commercianti: “Siamo i più danneggiati”. Per i ritardi nella costruzione della Frosinone-Avezzano, pesanti accuse all’amministrazione provinciale aquilana.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 29 aprile 2023.