Le Prime Pagine dei giornali di sabato 3 febbraio 2024

Sabato alle 18 in uno “Stirpe” sold out il Frosinone cerca l’impresa contro il Milan per avvicinarsi alla salvezza. Ancora diversi assenti ma Di Francesco non perde la fiducia: “Alziamo l’asticella delle nostre qualità per giocarcela”. Pioli recupera Bennacer: “Ci saranno difficoltà ma vogliamo comandare il gioco”