Le Prime Pagine dei giornali di sabato 3 giugno 2023

ACCADE OGGI

3 GIUGNO 1992

FROSINONE-SORA / “La superstrada va avanti”. Dalla Regione un secco no a cambiare il percorso per salvare una parte del Park Club. Il venti giugno, intanto, il Tar è chiamato a decidere. Il capogruppo regionale del Psdi, Schietroma, assicura: “La battaglia non è persa. Dobbiamo evitare un simile danno ai cittadini”. Da Roma accusano il Comune di Alatri di non essersi mosso.

SORA / Il camionista: “Non un sono un bruto”. Interrogato il presunto violentatore di una bambina. Ad accusarlo è la ex convivente, che lo ha denunciato ai carabinieri perché avrebbe abusato di sua figlia.

ALATRI / Inchiesta su lavori e acquisti. Altra indagine della Corte dei Conti sulle spese comunali censurate dalla lista civica. In un manifesto dieci consiglieri segnalavano abusi. Intanto per gli accertamenti in corso sul crack da 19 miliardi il sindaco rifiuta di indicare i responsabili. Tagliaferri: “Essendo imputato non posso ergermi a giudice. È giusto che se ne occupi un super partes”.

