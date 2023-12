Cosa c’è nelle leggi approvate dalla Regione nei giorni scorsi. Per la Ciociaria finora solo molta evanescenza. E nulla nella sostanza. Interventi di riordino dei Consorzi di Bonifica. Cosa accadrà al Consorzio Industriale. Rocca si ricorda degli Stati Generali; un bene. Ma non elenca interventi; e non è un bene