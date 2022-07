Le Prime Pagine dei giornali di sabato 30 luglio 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 30 luglio 2022 luglio 2022

ACCADDE OGGI – 2001

PROVINCIA / Esodo, parte il piano anti-ingorgo

Collaborazione tra la Direzione Autostrade di Cassino e la polizia. Controlli intensificati anche sulle arterie provinciali. In caso di lunghe code volantini ai caselli ciociari per i percorsi alternativi.

FROSINONE / Strade, nuovo look. Si inizia dal Corso.

Al via da domani lavori per un miliardo. Previsti anche interventi per l’illuminazione in periferia.

ARCINAZZO / Dopo più di mezzo secolo Andreotti sugli altipiani

Il premio a Zichichi. Il sottosegretario Taormina: “Per il rilancio turistico superare i conflitti con un supersindaco”