Le Prime Pagine dei giornali di sabato 31 dicembre 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 dicembre 2022. Leggere per sapere e capire.

ACCADDE OGGI – 1992

Mille posti in pericolo. Toccato il tetto dei disoccupati, pari al 15% della popolazione attiva. Industria: drammatico bilancio tracciato dai sindacati. Oltre 2500 lavoratori sono in lista di mobilità. Più di 1600 in cassa integrazione. I settori più colpiti: meccanico e chimico. La grave situazione colpisce essenzialmente i giovani, visto che il 75 percento dei disoccupati ha dai 18 ai 22 anni.

DELITTO DEL GIOSTRAIO / “Ho ucciso per paura”. Il minorenne tenta di giustificarsi ed esclude la complicità di altri. “Aveva un’arma, non sapevo che fosse un giocattolo”. Il giovane in carcere ha ribadito di aver cercato un chiarimento con la vittima per “ciò che aveva fatto al fratello”.

CEPRANO / “Nessuno mi ha aiutato”. Il racconto del sedicenne accoltellato lunedì notte da un pensionato. Solo il padre, passato lì per caso, lo ha soccorso. “Non so perché sono stati aggredito. C’eravamo fermati vicino alla baracca solo per raccogliere le sigarette”.

S. GIOVANNI INCARICO / Porcilaia disinfestata, ma c’è ancora il divieto di caccia e mattazione Interviene la Regione. Il dottor Lippi: “La vigilanza non va allertata su tutto il territorio interessato dall’epidemia vescicolare”. Il sindaco Carbone: “Conseguenze pesanti per gli allevatori e per le casse comunali”.

VALLECORSA / Da tutta Italia per la mini “olimpiade del coro”. Varato il quattordicesimo “Concorso nazionale di cant o sacro”. Lo scorso anno il primo premio fu assegnato ad un gruppo della Sardegna. Per superare i problemi organizzativi, il sindaco Michele D’Amici lancia un’appello ad Ept, Regione e Banca di Roma.