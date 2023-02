Le Prime Pagine dei giornali di sabato 4 febbraio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 febbraio 2023

ACCADDE OGGI

4 FEBBRAIO 1993

Interporto, ultimo duello. La Provincia annuncia la nomina di Giuseppe Zeppieri a presidente a società mista. Coratti: “La Scael ha approvato il nostro operato”. Sangiorgi: “Se si accetta la gestione dei privati va ridiscusso tutto”.

Trasporto su gomma: è piena recessione. Momento nero per le migliaia di piccole imprese ciociare nel settore. Alfonso Toti dell’Unione industriale: “Il ritardo nel pagamento dei servizi resi alle aziende si sta allungando e gli imprenditori sono in ginocchio. Non possiamo andare avanti così all’infinito”.

VEROLI / Cinque depuratori fuori uso. L’associazione in difesa dei consumatori consegna un esposto al neo-sindaco e promette denunce. Liquami escono dai tombini in prossimità degli impianti fermi. L’ex sindaco, Giuseppe Marcoccia, prova a difendersi ma viene clamorosamente smentito dagli stessi uffici comunali, che confermano la denuncia del Codacons. Pericoli di Inquinamento delle falde.

FIUGGI / Per la gestione delle Terme sale la protesta Il Comune occupato. Sfilano i big della politica a sostegno della rivolta contro Ciarrapico. Ieri Leoluca Orlando. Oggi Occhetto e la Malfa.

LE PRIME PAGINE

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 febbraio 2023.