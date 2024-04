Le Prime Pagine dei giornali di sabato 6 aprile 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 aprile 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Galla, vedova romana. Santa Galla Figlia del console romano Simmaco, rimasta vedova dopo appena un anno di matrimonio Galla, convertita al cristianesimo, rifiuta nuove nozze e dedica la propria vita al digiuno e alle opere di carità verso i più poveri, fino a decidere di ritirarsi in monastero. Muore intorno al 550. (Leggi qui).

I TITOLI DEL 6 APRILE 1994

ROCCASECCA / Rissa in piazza per la bella Emanuela. Venti cavalieri fanno a pugni per una donna. Secondo alcuni testimoni, tutto sarebbe nato per difendere la giovane romana dagli schiaffi del fidanzato. Per gli amici della ragazza, invece, la scintilla sarebbe scoccata per una battuta pesante di un roccaseccano.

FROSINONE / Conservatorio, si riparte. Dopo cinque mesi di fermo, dalla Regione i tre miliardi necessari per riaprire il cantiere. Oggi al via i lavori per l’ultimazione della nuova sede. Entro tre mesi dovrebbero essere completate trenta aule. Sono stati stanziati altri venti miliardi per realizzare la scuola media e un auditorium da oltre mille posti che saranno pronti nel 1996.

Il presidente della Repubblica a Ferentino per commemorare l’eroe partigiano don Morosini.

A una svolta l’inchiesta sugli appalti a Cassino: previsti nuovi confronti. Al vaglio le dichiarazioni rese dagli indagati. Nei prossimi giorni potrebbero essere ascoltati in Procura nuovi testimoni per far luce sui rapporti tra tecnici e imprese aggiudicatarie dei lavori assegnati dal Comune negli ultimi quindici anni.

ANAGNI / Verde pubblico, polemiche sul piano. Riprendono i lavori per sistemare viale Margherita. Oltre ai ritardi, si discute sulle modifiche apportate al progetto iniziale. Problemi per le aiuole, i lampioni e il cantiere pericoloso.

CECCANO / «Intervenite subito o la Rocca rischia il crollo». L’allarme è stato rilanciato dagli esperti in un convegno. Per l’impresario edile Biagio Mingarelli occorre demolire una parte delle mura. La gente del centro è preoccupata: già in passato è stata segnalata la caduta di grosse pietre. I tesori del castello.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 aprile 2024.