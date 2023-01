Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 gennaio 2023

Al di là dei sondaggi: la sinistra rischia di restare a guardare queste elezioni regionali. Perché lo scenario vede un Coletta che non ha generato colettismo. Grandi individualità come Ciolfi e Campagna: ma anche qui non è passo collettivo bensì personale. Nel Pd avere o non avere in lista Enrico Forte conta. E non poco