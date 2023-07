Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 luglio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 luglio 2023

ACCADE OGGI

8 LUGLIO 1992

Sviluppo: la Ciociaria quasi ferma, avanza con un passo da lumaca. A confronto dati economici degli ultimi anni. Il frusinate è ormai il fanalino di coda delle provincie del Lazio con un reddito pro capite che sfiora i venti milioni l’anno, questo accade malgrado sia in testa come densità industriale.

Interporto, si riparte. Oggi incontro al Ministero dei Trasporti per chiedere i finanziamenti disponibili. Il presidente Stella: “Finalmente siamo operativi”. Ratificato l’aumento di capitale ad un miliardo e duecento milioni. Entro l’estate gli incarichi per i progetti della struttura.

CASSINO / “Albergatori, avete mentito”. Durissime accuse alla categoria dal presidente dell’Azienda Soggiorno e Turismo Pietro Ranaldi. Nascoste, per non pagare le tasse, migliaia di presenze annuali. Proteste dagli interessati: “Non possiamo evadere nulla, perché dobbiamo registrare ogni arrivo”. Ranaldi: “I dati forniti mostrerebbero un settore in crisi, ma fioccano richieste per nuovi alberghi”

FORMIA / “Troviamo una zona più remota per la nuova discarica”. Ancora “no” all’area di Penitro. Una lettera del parlamentare Dc, Carta, all’amministrazione provinciale per localizzare lontano dal centro abitato il sito per la raccolta dei rifiuti. “Sarebbe il caos anche per la rete viaria”.

