Le Prime Pagine dei giornali di sabato 9 marzo 2024

In Italia, Lazio ha recentemente equiparato gli stipendi di uomini e donne, ma persiste un divario occupazionale soprattutto al Sud. OpenPolis indica che il 62,9% delle donne tra i 25-49 anni lavora a livello nazionale, con picchi del 78,2% in Trentino-Alto Adige e minimi del 42,1% in Sicilia. A Frosinone, soltanto il 57,6% delle donne è occupato.